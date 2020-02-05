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  • 05.02.2020 21:14
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 21:19

5 Şubat MPİ çekiliş sonuçları duyuruldu! Büyük ikramiyeyi hangi numaralar kazandı?

5 Şubat MPİ çekiliş sonuçları gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar tarafından araştırılıyor. On binlerce kili nı öğrenmek istiyor. Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bu kapsamda vatandaşlar Şans Topu oyununun 973'inci hafta çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığınımerak ediyor. İşte haftanın kazanan sayıları

5 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları duyuruldu!

5 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları merak ediliyor. Geçen haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 lira ikramiye kazandı.5 Şubat tarihinde ikramiyenin iki talihli tarafından kazanılmasıyla birlikte bu akşam Şans Topu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 5 Şubat Şans Topu sonuçları

5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 - 16 - 17 - 26 - 31 ve + 1

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