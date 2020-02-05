5 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları merak ediliyor. Geçen haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 lira ikramiye kazandı.5 Şubat tarihinde ikramiyenin iki talihli tarafından kazanılmasıyla birlikte bu akşam Şans Topu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 5 Şubat Şans Topu sonuçları

5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 - 16 - 17 - 26 - 31 ve + 1