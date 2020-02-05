Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs önlemi hakkında "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ayrıca "(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı" diye konuştu.

Maske infiali hakkında da açıklama yapan Fahrettin Koca, "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum" dedi.

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