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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 15:45

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklaması: Yarından itibaren bütün yolculara termal kamera uygulanacak

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca önlemi hakkında "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek." ifadelerini kullandı.

Yarından itibaren bütün yolculara termal kamera uygulanacak

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca önlemi hakkında "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ayrıca "(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı" diye konuştu.

Maske infiali hakkında da açıklama yapan Fahrettin Koca, "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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