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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 16:35

Devlet Başkanı'ndan flaş açıklaması: "Kritik aşamaya gelindi"

’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya giderek yayılan yeni tip hakkında açıklamalarda bulunan devlet başkanı , ölümcül coronavirüs salgınını engellemenin kritik aşamaya yükseldiği söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ölümcül coronavirüs salgınını engellemenin kritik aşamaya yükseldiği uyarısı yaptı.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, ülke genelindeki tüm sağlı otoritelerinin coronavirüs ilgi ilgili gelişmelere ilişkin merkezi çok net bir şekilde ve tam zamanında yapmaları çağrısı da yapan Xi, aynı zamanda salgını engelleme çalışmalarının da kararlılık içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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