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  • 05.02.2020 17:59
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 18:19

: 'da feci ! Şarampole devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

haberi... 'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da feci kaza! İtfaiye ekipleri kurtardı

Ramazan Karataş (71) idaresindeki 48 PL 110 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Kavaklı mevkisinde, yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

da sürücü Karataş ile eşi Saime Karataş (65), yaralandı. Yardım istenmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan çifti, kurtardı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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