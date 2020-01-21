Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan Gülistan'ın ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitlerle Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı.