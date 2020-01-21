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  • 21.01.2020 15:22
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 15:30

'de kaybolan hala bulunamadı! Acılı anneden 'a yürek burkan çağrı!

’de 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan öğrencisi 'nun (21), arama çalışmaları 17'nci gününde devam ediyor. Gülistan Doku'nun annesi , kızının bulunması için Başkan 'ın eşi 'dan yardım istedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan Gülistan'ın ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitlerle Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı.

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