Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Arkadaşı Dilek M., "Kaybolmadan bir gün önce, 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' dedi. Bir daha ulaşamadım" diye konuştu.
Gülistan Doku'yla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.
Gülistan Doku'yla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.