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'nun arkadaşı konuştu: Kendimi 'Munzur'a atmaya gidiyorum' dedi

'de üniversite öğrencisi (21) 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. M., "Kaybolmadan bir gün önce, 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. 'a atmaya gidiyorum' dedi. Bir daha ulaşamadım" diye konuştu.

Munzur’a gidiyorum
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Arkadaşı Dilek M., "Kaybolmadan bir gün önce, 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. 'a atmaya gidiyorum' dedi. Bir daha ulaşamadım" diye konuştu.

'yla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

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