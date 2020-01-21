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  • 21.01.2020 15:19
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 15:19

'ten acı haber! Sobadan sızan gaz can aldı

Nizip'te bulunan Adaklı Camii'nde görev yapan 23 yaşındaki imam Muhammet Deniz, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Acı haber! Sobadan sızan gaz can aldı

'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 13 kilometre uzaklıkta Adaklı Mahallesindeki Adaklı Cami'de imamlık yapan 23 yaşındaki Muhammet Deniz, sabah namazı için camiye gelmeyince cemaatten bazıları genç imamın evine gitti.

Deniz'in evde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi

Eve gelen ekipler, Deniz'in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Deniz'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi

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