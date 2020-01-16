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  • 16.01.2020 09:28
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:33

Son dakika: 'nun kaybolması olayında flaş gelişme! Eski sevgiliyle sır 4 saniye!

Son dakika haberi... Munzur Üniversitesi öğrencisi ’nun 5 Ocak’ta ortadan kaybolmasıyla ilgili sır perdesi hala aralanamadı. Gülistan, kaybolduğu gün saat 11.19’da eski erkek arkadaşı ile 9 dakika yüzyüze görüştü. Zaynal, 16.26’da ise Gülistan’ı aradı. Ancak genç kızın telefonu kapalı olduğu için 4 saniyelik arama telesekretere düştü.


Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için kayıp başvurusunu, aynı yurtta kaldığı arkadaşları Kübra O. ve Dilek M. yaptı. Gülistan'ın sırdaşı olan Dilek M. polise verdiği ifadede şunları anlattı:

'BENİ YALNIZ BIRAKMAYIN'
"Bir ay önce erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Zaynal'ın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan'ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı."

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