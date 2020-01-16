

Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için kayıp başvurusunu, aynı yurtta kaldığı arkadaşları Kübra O. ve Dilek M. yaptı. Gülistan'ın sırdaşı olan Dilek M. polise verdiği ifadede şunları anlattı:

'BENİ YALNIZ BIRAKMAYIN'

"Bir ay önce erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Zaynal'ın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan'ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı."