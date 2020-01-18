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O kişi Gülistan mı?

'de 5 'tan beri kayıp olan üniversite öğrencisi (21), henüz bulunamadı. kaybolduğu gün bir kişi, kızın telefon sinyalinin son alındığı 'nde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Gülistan olduğu ileri sürülen kapüşonlu kızın, bariyerlerin arasında oturduğu görüldü. Savcılık, inceleme başlattı.

Tunceli'de 5 'tan beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21), henüz bulunamadı. kaybolduğu gün bir kişi, kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü'nde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Gülistan olduğu ileri sürülen kapüşonlu kızın, bariyerlerin arasında oturduğu görüldü. Savcılık, inceleme başlattı.


Gülistan Doku

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