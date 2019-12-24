Yılbaşı hediyesi ne alınır? Yılbaşına artık bir haftalık bir süre kaldı. Yılbaşının en eğlenceli etkinliği ise hediye alınmasıdır. Hediye seçimi yapmak oldukça zor bir durumdur. Havaların soğukluğu ve kısa zaman kalmasından dolayı hediye seçimi büyük önem kazanıyor. Yılbaşına sayılı günler kala sevdiklerini mutlu etmek isteyenler en güzel hediye seçeneklerini araştırmaya başladı. Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. Peki yılbaşı hediyesi ne alınır? En güzel yılbaşı hediye önerilerin detayları takvim.com.tr'de

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