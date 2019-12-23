Yılbaşı tatili kaç gün 2020? Yılbaşına adım adım yaklaşılıyor. Yeni bir geride bırakıp yeni yılın gelişinin kutlanacağı yılbaşı için araştırmalar başladı. Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil yok. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak. Tatilin hafta sonu ile birleştirip birleştirilmeyeceği ise merak konusu. Peki yılbaşı tatili 5 gün olacak mı? Yılbaşı tatilinin 5 gün olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak yılbaşı tatilinin 5 gün olması beklenmiyor. Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır.

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