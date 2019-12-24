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  • 24.12.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 11:23

, ayın kaçında kutlanır? ? nedir?

ve ne zaman kutlanır? Yeni yılmamıza girmemize kısa süre kala Christmas olarak bilinen Noel için araştırmalar başladı. Dünya'da ilk Noel kutlaması Roma'da 336 yılında gerçekleştirilmiti. Peki, , ayın kaçında kutlanır? Noel nedir? nedir? İşte Noel ile ilgili merak edilen her şey...

Noel ne zaman, ayın kaçında kutlanır?

Noel ne zaman, ayın kaçında kutlanır? Dünyaca ünlü "Noel Baba" karakteri, süslenen çam ağaçları ve hediyelerle özdeşleşen Noel, Hristiyan dünyasının büyük bir bölümü tarafından kutlanıyor. Noel için hazırlıklar sürerken, kutlamaların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki Noel nedir? Noel ne zaman, ayın kaçında kutlanır? Noel kutlamalarında neler yapılır? İşte cevaplar...

NOEL NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA KUTLANIR?

Protestan ve Katoliklerin 25 Aralık'ta, Ortodoksların ise 6 Ocak'ta kutladıkları Noel, insanlığın en eski bayramlarından biri olarak kabul ediliyor. Noel arifesi olan 24 Aralık akşamı başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık'a kadar devam ediyor.

NOEL İLE YILBAŞI AYNI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Christmas olarak da bilinen Noel Bayramı genellikle yılbaşı ile karıştırılıyor. Ancak Noel ve yılbaşı aynı şey değil. Noel, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayramdır.

Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen addır.

Noel nedir, Noel günü neler yapılır?

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