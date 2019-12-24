Noel kutlama mesajları 2020! Noel, İsa Peygamber'in doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık günüdür.25 Aralık günü noel kutlamaları gerçekleştirilir. Noel'e kısa bir zaman kala noel kutlama mesajları araştırılmaya başlandı. İşte İngilizce ve Türkçe Noel kutlama mesajları! 380 yılında, "Doğu'daki Hıristiyanların da Batı'dakiler gibi, İsa'nın beden alıp dünyaya gelişini 25 Aralık'ta kutlamaları" için emir çıkardı. Şimdi Hıristiyanlar bir bütün olarak 25 Aralık gününü kutluyor ama Ermeniler hâlâ 6 Ocak gününde "Epiphany" kutlamalarını sürdürüyor. 24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü kutlamaları daha sonraları, 597 yılında Noel / Christmas olarak adlandırıldı.

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