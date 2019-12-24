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  • 24.12.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 16:29

kutlama cep telefonu Whatsapp mesajları haberimizde

2020 yılı Noel kutlama mesajları ve noel cep telefonu Whatsapp mesajları oldukça fazla aratılıyor. Haberimizde İngilizce Türkçe noel mesajlarını derledik. Noel ve yılbaşı karıştırılan günler arasında yer alıyor. Christmas'ın diğer ismi Noel'dir. İşte Noel nedir yılbaşından farkı nelerdir sorularının yanıtı. Christmas gecesi İsa'nın 'doğum günü' kutlaması değildir. Bu gecenin 'yeni yıl' ile bir ilgisi yok. (İsa'nın doğum günü bilinmiyor.) Noel / Christmas gecesinde "İsa'nın beden alıp dünyaya geliş olayı" kutlanıyor. İşte İngilizce ve Türkçe Noel kutlama mesajları 2020! Merak edilen detaylar haberimizde... May you have a year filled with smiles, luck and prosperity. Gülücükle, şansla ve bollukla dolu bir yılın olsun.

2020 Noel kutlama cep telefonu Whatsapp mesajları!

Noel kutlama mesajları 2020! Noel, İsa Peygamber'in doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık günüdür.25 Aralık günü noel kutlamaları gerçekleştirilir. Noel'e kısa bir zaman kala noel kutlama mesajları araştırılmaya başlandı. İşte İngilizce ve Türkçe Noel kutlama mesajları! 380 yılında, "Doğu'daki Hıristiyanların da Batı'dakiler gibi, İsa'nın beden alıp dünyaya gelişini 25 Aralık'ta kutlamaları" için emir çıkardı. Şimdi Hıristiyanlar bir bütün olarak 25 Aralık gününü kutluyor ama Ermeniler hâlâ 6 Ocak gününde "Epiphany" kutlamalarını sürdürüyor. 24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü kutlamaları daha sonraları, 597 yılında Noel / Christmas olarak adlandırıldı.

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