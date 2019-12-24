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  • 24.12.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 15:41

Havada büyük panik! Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar

'da dün akşam saatlerinde yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'dan Ordu'ya giden uçak iniş sırasında rüzgar nedeniyle pisti 2 kez pas geçerken, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 11 ilçede 22 noktada örtü ve orman yangınının yaşandığı kente gelen uçaklar da fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Saat 20.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, Gülyalı ilçesindeki Ordu - Giresun Havalimanı'na doğru harekete geçti.

İniş için alçalan uçak rüzgârın etkisiyle sallandı. Pisti 2 sefer pas geçen ve şiddetli sarsıntı yaşayan uçak, güçlükle iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ise, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadığı, bazı yolcuların ise fenalık geçirdiği görülüyor.

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