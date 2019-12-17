Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.12.2019 17:17
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 17:17

Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım

Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar (31) ve 'ı (37) arama çalışmaları 16’ncı günde de sürdürüldü. 2 dağcıya henüz ulaşılamazken kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi 'ın hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Burcu Alparslan paylaşımında, “Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum” yazdı.

Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım

'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve , 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar sisin etkili olduğu bölgede hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), , BAKUT, , AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

Arama çalışmaları 16'ncı günde de sürdürüldü.

'SEVGİNİN OLDUĞU YERDE ÜMİTSİZLİK OLMAZ'
Kayıp dağcılardan 'ın eşi ise hesabından yeni bir paylaşım yaparak, eşini sabırla beklediğini yazdı. Burcu Alpaslan, paylaşımda, "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" dedi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri