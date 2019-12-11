Uludağ'da kaybolan dağcılardan bir iz daha!

Uludağ'da geçtiğimiz hafta zirve tırmanışına çıkan Efe Sarp ve Mert Alpaslan sırra kadem bastı. Dere mevkiinde 37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı monta ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmalar dere civarında yoğunlaştı. Dün ise monta, kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içerisinde saplanmış ve donmuş vaziyette bir adet tırmanış batonu bulundu.
Dağcılar için umutlar tükendi.
Dağcılar için umutlar tükendi.
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