Bugünkü
Takvim

'da kaybolan dağcılara ait ilk ize ulaşıldı

'dan araçlarıyla 1 Aralık'ta 'ya giden ve 'ın zirvesine tırmanmak için yola çıkan (31) ve (37), son olarak güvenlik kameralarına yansımıştı. Zirveye doğru yürümeye devam eden ikilinin 20 saat sonra kaybolduğu anlaşılmış, arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki dere yatağında dün Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu.

Kırm'iz'ı bulundu
İstanbul'dan araçlarıyla 1 Aralık'ta 'ya giden ve 'ın zirvesine tırmanmak için yola çıkan (31) ve (37), son olarak güvenlik kameralarına yansımıştı. Zirveye doğru yürümeye devam eden ikilinin 20 saat sonra kaybolduğu anlaşılmış, arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki dere yatağında dün Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu. Ekipler, çalışma yönünü dere yatağının olduğu bu bölgeye çevirdi. Çalışmalarda, bir savunma sanayi firması tarafından özel üretilen yerli "termal drone" da kullanılıyor. Cihazın, kar altı, su altı ve sığınak gibi bölgelerde metal dedektörle 2 km çapında arama yapabildiği bildirildi.



Kayıp dağcılardan Mert Alpaslan eşiyle bu pozu vermişti...



Efe Sarp'a ait kırmızı mont, bere ve ev anahtarı bulundu.




Montun bulunduğu alanda; kar, toprak ve su altını gösteren termal drone ile havadan çalışma yürütülüyor.



TUNA ÇAM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriUludağ'da kaybolan dağcılara ait ilk ize ulaşıldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri