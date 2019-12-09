İstanbul'dan araçlarıyla 1 Aralık'ta Bursa'ya giden ve Uludağ'ın zirvesine tırmanmak için yola çıkan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), son olarak güvenlik kameralarına yansımıştı. Zirveye doğru yürümeye devam eden ikilinin 20 saat sonra kaybolduğu anlaşılmış, arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki dere yatağında dün Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu. Ekipler, çalışma yönünü dere yatağının olduğu bu bölgeye çevirdi. Çalışmalarda, bir savunma sanayi firması tarafından özel üretilen yerli "termal drone" da kullanılıyor. Cihazın, kar altı, su altı ve sığınak gibi bölgelerde metal dedektörle 2 km çapında arama yapabildiği bildirildi.
Kayıp dağcılardan Mert Alpaslan eşiyle bu pozu vermişti...
Efe Sarp'a ait kırmızı mont, bere ve ev anahtarı bulundu.
Montun bulunduğu alanda; kar, toprak ve su altını gösteren termal drone ile havadan çalışma yürütülüyor.
TUNA ÇAM
Kayıp dağcılardan Mert Alpaslan eşiyle bu pozu vermişti...
Efe Sarp'a ait kırmızı mont, bere ve ev anahtarı bulundu.
Montun bulunduğu alanda; kar, toprak ve su altını gösteren termal drone ile havadan çalışma yürütülüyor.
TUNA ÇAM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.