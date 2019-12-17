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  • 17.12.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 18:26

Fatih'te 55 metrelik hazine tüneli!

Fatih’te bir kişi 3 ay önce devraldığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazarak başka bir iş yerinin deposuna çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarıyla gözaltına alınan kişi, devraldığı iş yerinin deposunu genişletmek için tünel kazdığını iddia etti.

Olay, Fatih Eminönü Mercan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ercan P. Havancı Sokak üzerinde bulunan bir çanta dükkanını işletmek için 3 ay önce Ercan Y'den devraldı.

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