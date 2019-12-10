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  • 10.12.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:35

'da kaybolan iki dağcı hakkında flaş gelişme! Dere içinde 'baton' bulundu

'da tırmanış yaparken kaybolan ve günlerdir haber alınamayan dağcılar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Arama çalışmalarında dere içinde saplanmış halde bulunan dağcılık batonu bulundu. Batonun çevresinde yapılan arama çalışmalarında ise herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Valiliği'nden alınan bilgiye göre, 'a ait montun bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, yakındaki bir dere içinde saplanmış ve donmuş halde baton buldu.

Batonun kime olduğunun araştırıldığı ifade edildi.

Ekiplerin baton çevresinde yaptığı detaylı aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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