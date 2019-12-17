Oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, bir arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. (36) ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre Murat Cem K.'nin eşine şiddet uygulamasıyla kabusa döndü.