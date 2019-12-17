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  • 17.12.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 18:23

Oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

’da 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen (32), 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirterek, yardım çağrısında bulundu. Erdemir, 6 yaşındaki oğlunun kendisine "Evden çıkarken bana 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' diyor" dediğini söyledi.

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, bir arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. (36) ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre Murat Cem K.'nin eşine şiddet uygulamasıyla kabusa döndü.

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