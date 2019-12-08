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Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

Uludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 6'ncı gününde de sürüyor. Ekipler, iki dağcının sığınabilecekleri mağara ve düşmüş olabilecekleri değerlendirilen kuyularda arama yapıyor.

Zaman daralıyor
Amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp, 2 Aralık'ta Uludağ'a tırmanış yaparken kayıplara karıştı. Günler süren arama çalışmalarına rağmen iki arkadaşa hala ulaşılamadı. Karın bir metreyi aştığı bölgede ekipler kuyu ve mağaraları aramaya başladı. Öte yandan iki arkadaş hakkında acı bir detaya ulaşıldı. Alpaslan ve Sarp'ın geçen yıl Uludağ'ın zirvesine tırmandığı ortaya çıktı. İki dağcının, o günlerden ise geriye bu fotoğrafları kaldı.

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