Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

Amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp, 2 Aralık'ta Uludağ'a tırmanış yaparken kayıplara karıştı. Günler süren arama çalışmalarına rağmen iki arkadaşa hala ulaşılamadı. Karın bir metreyi aştığı bölgede ekipler kuyu ve mağaraları aramaya başladı. Öte yandan iki arkadaş hakkında acı bir detaya ulaşıldı. Alpaslan ve Sarp'ın geçen yıl Uludağ'ın zirvesine tırmandığı ortaya çıktı. İki dağcının, o günlerden ise geriye bu fotoğrafları kaldı.
- Yaşam
- 08.12.2019
- Gazete
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