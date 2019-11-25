Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 25.11.2019 08:31
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 11:02

'in babası : "Kızım kesin bir nokta koymak istiyordu olmadı"

’da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından canice katledilen ’in babası konuştu. Acılı baba Mustaf Cankel, kızının sessiz sakin birisi olduğunu söyleyerek, “Okul zamanında bizi telefonla görüntülü arayıp köpeğini izletiyordu. Kızımın ölümünden sonra köpeği bile ağladı” ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitimi almak için gittiği 'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki 'in 'daki evinde hüzün hakim. Baba şunları söyledi; "Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti. Sevdiği bir bölümde okuyordu. Kızımın bütün hayalleri elinden alındı ve biz de bu duruma düşürüldük. Kızım okulunda yazdığı yazıda da kendini 'sessiz sakin biriyim' diyerek tanımlamış. Gerçekten öyle bir insandı. Kızımın anneannesinin ismi Gülümserdi. Okul zamanında bizi telefonla görüntülü arayıp köpeğini izletiyordu. Kızımın ölümünden sonra köpeği bile ağladı..."

Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Vefaret Cankel ilaçların ve yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, baba Mustafa Cankel ise her gün Güleda'nın çok sevdiği köpeğini de yanına alarak kızının mezarını ziyaret ediyor.

Baba Cankel, yaptığı açıklamada, kızını elim bir cinayette kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Olayın yargı sürecinde olduğunu belirten Cankel, "Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yargı en doğru kararı verecektir. Kızım sessiz, sakin, hayat dolu birisiydi. O kişiyle karşılaştıktan sonra hayatımız olumsuz yönde etkilendi. Kesin bir nokta koymak istiyordu ama maalesef olmadı." diye konuştu.

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGüleda Cankel'in babası Mustafa Cankel: "Kızım kesin bir nokta koymak istiyordu olmadı"
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri