Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel'in Muğla'daki evinde hüzün hakim. Baba Mustafa Cankel şunları söyledi; "Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti. Sevdiği bir bölümde okuyordu. Kızımın bütün hayalleri elinden alındı ve biz de bu duruma düşürüldük. Kızım okulunda yazdığı yazıda da kendini 'sessiz sakin biriyim' diyerek tanımlamış. Gerçekten öyle bir insandı. Kızımın anneannesinin ismi Gülümserdi. Okul zamanında bizi telefonla görüntülü arayıp köpeğini izletiyordu. Kızımın ölümünden sonra köpeği bile ağladı..."

Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Vefaret Cankel ilaçların ve yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, baba Mustafa Cankel ise her gün Güleda'nın çok sevdiği köpeğini de yanına alarak kızının mezarını ziyaret ediyor.

Baba Cankel, yaptığı açıklamada, kızını elim bir cinayette kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Olayın yargı sürecinde olduğunu belirten Cankel, "Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yargı en doğru kararı verecektir. Kızım sessiz, sakin, hayat dolu birisiydi. O kişiyle karşılaştıktan sonra hayatımız olumsuz yönde etkilendi. Kesin bir nokta koymak istiyordu ama maalesef olmadı." diye konuştu.

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.