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  • 20.11.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 11:29

i olayı nedir? Güleda Cankel kimdir? Son paylaşımı olay yarattı!

kimdir? Kan donduran vahşetin ardından olayın detayları kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Güleda Cankel olayının detayları araştırılmaya başlandı. 'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili, kamu görevlileri hakkında ihmal iddiaları üzerine valilik kararıyla idari soruşturma başlatıldı. Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Güleda Cankel kimdir? ? Merak edilen detaylar haberimizde...

Güleda Cankel kimdir? Son paylaşımı olay yarattı

Güleda Cankel kimdir? Yaşandığı günden itibaren Türkiye'yi yasa boğan Güleda Cankel'in katili bulundu. Kan donduran vahşetin ardından olayın detayları kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Güleda Cankel olayının detayları araştırılmaya başlandı. İşte Güleda Cankel kimdir? Güleda Cankel olayı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde... Güleda Cankel'in cenazesi, Muğla'dan gelen babası Mustafa Cankel ve diğer yakınlarına teslim edildi. Otopsi işlemlerinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan Güleda Cankel'in cenazesi, Isparta Belediyesi cenaze nakil aracına konularak, Muğla'da toprağa verildi.

Güleda Cankel cinayetinde flaş gelişme!

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili, kamu görevlileri hakkında ihmal iddiaları üzerine valilik kararıyla idari soruşturma başlatıldı..

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