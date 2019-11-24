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'in arkadaşlarıyla çektirdiği ortaya çıktı

Daha 19’unda erkek terörüne kurban giden Güleda’nın, arkadaşlarıyla çektirdiği ortaya çıktı. Genç kızın mutlu ve neşeli hali yürekleri yaktı.

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Isparta'da Fotoğrafçılık Bölümü'nde okuyan Güleda Cankel (19) geçtiğimiz hafta eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından önce boğuldu, sonra kalbinden bıçaklandı. 17 saat işkence gören genç kız kurtarılamadı. Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı. Talihsiz genç kızın, bir arkadaşının doğum günü partisinde çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.



Güleda'nın arkadaşı Melisa Sarı, yaşadığı acıyı şöyle anlattı: Ders aralarında kantinde otururduk. Hayallerimiz ve gitmek istediğimiz yerler vardı. Birbirimize sarılırken çekilmiş bir fotoğrafımız var. Ara sıra açıp ona bakıyorum. Bir daha ona sarılamayacağım için üzgünüm.

TEHDİT EDİYORMUŞ
gruplarının olduğunu da belirten Sarı, "Güleda, ayrılmak istediğinde erkek arkadaşının kendisini intihar etmekle tehdit ettiğini ve tavana asılı bir ip fotoğrafı gönderdiğini paylaşmıştı. Psikolojisinin çok bozuk ve zor durumda olduğunu söylüyordu" dedi.



FOTOĞRAF TUTKUNUYDU
Güleda, bölüm başkanı Murat Fatih Ecevit'in "Bu bölümü neden tercih ettiniz?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: Fotoğraf çekmeyi sevdiğim için bu bölümdeyim. Üniversiteye gitmiş olmak için gelmedim.


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