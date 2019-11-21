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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 10:00

'in babası ilk kez konuştu! Kan donduran telefon!

’da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen ’in babası ilk kez konuştu. , “Kınalı kuzum bir caninin ellerinde can verdi. Annesiyle en son konuştuğunda tehdit altındaymış. Keşke söyleseydi, kurtarabilseydim” ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki Güleda Cankel, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisiydi. Ailesi, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşıyordu. Zafer Pehlivan da Menşeteşeli'ydi. 5 yıllık arkadaşlıklarını Güleda sonlandırmıştı. 19 yaşındaki Zafer, eski sevgilisiyle görüşmek için Isparta'ya gitti. İkili arasında çıkan kavgada Zafer Pehlivan genç kızın boğazını sıktı, darp etti. Başından darbe alan Güleda, eski sevgilisiyle birlikte hastaneye gidip ayakta tedavi oldu. Şikâyetçi olmadı. Pazartesi günü tekrar kavga çıktı. Ancak gözü dönmüş katil zanlısı, bu kez Güleda'nın önce boğazını kabloyla sıktı daha sonra kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet tam 17 saat sürmüştü. Zanlının Instagram'da "Bitti 13:47" paylaşımı da caniliğin son boyutuydu.

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