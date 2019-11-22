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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:36

Güleda sevgilisinden kurtulmak için 'ya gitmiş!

’da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen ’in arkadaşları genç kızın yaşadıklarını anlattı. Güleda ten kısa bir süre önce telefonda konuştuğu arkadaşı ’a kurtulmak istediğini söylemiş. Korkmaz, “Uzun bir süredir kurtulmak istiyordu. Isparta’ya da kendine yeni bir hayat kurmak için gitmişti” dedi.

Güleda sevgilisinden kurtulmak için Isparta'ya gitmiş!

'da üniversite öğrencisi 'in tarafından canice öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Güleda'nın ten kısa bir süre önce telefonla konuştuğu arkadaşı , yaşadıklarını anlattı. Güleda'nın kendisiyle konuşurken tedirgin olduğunu belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Lisedeyken Zafer ile arkadaşlıkları vardı. Bir süre sonra duygusal arkadaşlık oldu. Zafer bir hafta önce ona 'Dönmezsen kendimi asarım' diye ip resmi göndermişti. Ama Güleda istemiyordu. Uzun bir süredir kurtulmak istiyordu. 'dayken de kıskançlık yüzünden rahatsız ederdi. Zaten Isparta'ya da kendine yeni bir hayat kurmak için gitmişti. Zafer de peşinden gitmek istedi. Ama Zafer'in ailesi izin vermedi. Sonra da Zafer kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Olaydan saatler önce konuşmuştuk. Osman'dan da sınıfındaki diğer yakın arkadaşlarından da bahsetmişti. Güleda'yı kurban verdik ama başkaları olmasın. En ufak bir şiddet veya ağır söz duyduklarında polise gitsinler. Bu başkalarının başına gelmesin."

KORUMAYA ÇALIŞTIM
Osman S., Güleda cinayetindeki önemli tanıklardan biri. Zanlı Pehlivan'ın ifadesine göre, olay günü Osman S. de Güleda'nın evine gelmiş, dışarı çıkarak bir süre konuşmuşlardı. Pehlivan'ın iddiasına göre, Osman S. kendisinden Güleda'dan uzak durmasını istedi. İfadesinin devamında ise "(Güleda ile) Dışarı çıkmıştık. Markete gittik. Kaçmaya başladı. Sonra durdu. Benden telefonunu istedi. Aradığı kişinin Osman olduğunu görünce telefonu elinden alıp kırdım" dedi. Hürriyet'in ulaştığı Osman S. ise "Güleda ile aynı sınıftaydık. Bütün bildiklerimi polise anlattım. Onu korumaya çalışmıştım. Zanlının bana bir saldırısı olmadı. Çok canım yanıyor, ailemle de konuştum. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

KAPIDA TESPİH BULDU
Güleda'nın, Zafer Pehlivan'ın Isparta'ya geldiğini kapısına bıraktığı tespihten anladığını anlatan İlayda Korkmaz, şöyle devam etti: "Güleda İstanbul'da ablasının yanındaydı. Oradan yeni gelmişti. Geldiğinde kapının önünde bir tespih görmüş. Zafer tespihi bırakmış oraya. Tespihi görünce Güleda onun geldiğini anlamış ama gidip gitmediğinden emin olamamış. Zaten Zafer'in telefonlarına çıkmıyordu. 'Zafer galiba buralarda, gitti mi gitmedi mi bilmiyorum' dedi. Ben de 'Kendine dikkat et' dedim. O da 'Edeceğim' dedi. Son konuşmamız buydu onunla."

12 NUMARA KAPATILDI
Güleda'nın 17 saat hayatta kalma mücadelesi verdiği vahşi cinayetin yaşandığı Isparta Fatih Mahallesi'ndeki öğrenci apartı sessizliğe büründü. Cinayetten sonra çok sayıda öğrenci, kaldıkları odaları terk etti. Bazı öğrenciler binanın karşısındaki kız yurtlarına, bazı öğrenciler de başka apart ve yurtlarda kalan arkadaşlarının yanına yerleşti. Bazı öğrencilerin ise aparta sadece eşyalarını almak için gelip ayrıldığı belirtildi. Cinayetin işlendiği binadaki 12 numaralı oda ise soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından kapatıldı.

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