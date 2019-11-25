Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Çakırlı köyü kırsalında Y.D. (54), M.C. (48) ve G.C'nin (32) izinsiz yaban keçisi avladığını belirledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye yasaklı tür avlamaktan 20'şer bin lira idari para cezası verildi.

Avlanan yaban keçisi, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.