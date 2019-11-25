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  • 25.11.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 11:22

'ta layan 3 kişiye 60 bin lira ceza

’ın Suşehri ilçesinde, izinsiz layan 3 kişiye 20'şer bin lira ceza uygulandı. Avlanan yaban keçisi, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

Kaçak ava 60 bin lira ceza

Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Çakırlı köyü kırsalında Y.D. (54), M.C. (48) ve G.C'nin (32) izinsiz ladığını belirledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye yasaklı tür avlamaktan 20'şer bin lira idari para cezası verildi.

Avlanan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

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