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Üniversite öğrencisi , eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldü

19 yaşındaki , barışmak isteyen eski sevgilisinin elinden üç kez kaçmaya çalıştı. Ancak başaramadı. Kabloyla boğulup, kalbinden bıçaklandı. Kurtarılamadı.

Isparta'da önceki gün korkunç bir cinayet işlendi... 'da yaşayan Zafer Pehlivan (19), Isparta'da okuyan eski kız arkadaşı Güleda Cankel'in (19) evine gitti. Genç kızı kabloyla boğduktan sonra kalbinden bıçaklayarak katletti. Tutuklanan katilin ifadesi ise tüyler ürpertti: Cuma günü evine gittim yoktu. Otogarda iki gün bekledim. 17'sinde evde ışık görünce kapıyı çaldım. Beni neden bıraktığını sorduğumda '5 yıl senin gibi birini boşa sevmişim. Sen gereksiz birisin' dedi. attım, küfretmeye başladı, tekme attı. Boğazını sıktığım için hava alamadığını, dışarı çıkmak istediğini söyledi. Dışarı çıktık. Kaçmaya başladı, yakaladım. Aparta kadar kucağımda götürdüm. Eve çıktık. Tekme attı. Ben de boğazını tekrar sıktım. Bir süre sonra hava alamadığını söyledi. Yine çıktık. Yine kaçtı. Yakaladım, tokat attım. Sonra polis geldi. Benden şikayetçi olmadı. Beni bıraktılar. Tekrar evine gittim bana, 'Sen nasıl erkeksin? Bana saldırdın, beni dövdün' dedi. Boğazını sıktım. Kabloyla boğup bıçağı kalbine sapladım.



Katil, cinayetten sonra şu notu paylaştı, "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13:47"

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