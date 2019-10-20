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  • 21.10.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 09:09

Af, , , , ve çıktı mı, son durum! !

Af, , , , ve ile ilgili gelişmeler çalışanlar ve emekliler tarafından oldukça yoğun ilgiyle takip ediliyor. ' de öncelikle u yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. EYT'de ise Finlandiya formülü önde. Nafakada erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması planlanıyor. Sigortalı çalışanlara kıdem tazminatı iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsıyor. İşte nin detayları.. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir.

Ak Parti'den açıklama Af, nafaka, ek gösterge ve EYT...

Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminden düşmüyor.
Genel af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar ortaya çıktı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Ekim ayının sonunda Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Bu bağlamda
Meclis'in ilk işi "Yargı Reformu ve Strateji Belgesi" olacak. Ayrıca süresiz nafaka ve erken evlilik konusuna 2'inci ve 3'üncü yargı paketinde yer verilecek. Nafaka ve erken evlilik konuları 2'inci ve 3'üncü paketlerde gündeme gelecek. Hayvan hakları düzenlemesinin kısa süre içerisinde Genel Kurul'a gelmesi hedefleniyor.

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Figen Figen

Nafaka kadınlara verildi kadar erkeklerede verilmeli kadın evden kaçıp babasının evine gidip kocaya iftira atıp birde hapse atırıp ozaman o kadına nafaka verilmemeli kadınlar nafaka almak için kocalarına türü oyunlar oynuyor sonra boşanıp başkalarıyla gününü gün ediyor koca buna neyapsın aldıgı nafakayı başkalarıyla yiyor sigortasız çalışıyor kocadan para almak icin evlilik bitince nafakada bitmeli herkes kendi kazandıgıyla yetinmeli nafaka oldu müdetce boşanmalar bitmez nafakaya hayır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.10.2019 22:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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HaberlerYaşam HaberleriAf, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı, son durum! 21 Ekim Meclis gündemi!
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