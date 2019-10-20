Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminden düşmüyor.
Genel af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar ortaya çıktı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Ekim ayının sonunda Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Bu bağlamda
Meclis'in ilk işi "Yargı Reformu ve Strateji Belgesi" olacak. Ayrıca süresiz nafaka ve erken evlilik konusuna 2'inci ve 3'üncü yargı paketinde yer verilecek. Nafaka ve erken evlilik konuları 2'inci ve 3'üncü paketlerde gündeme gelecek. Hayvan hakları düzenlemesinin kısa süre içerisinde Genel Kurul'a gelmesi hedefleniyor.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
Nafaka kadınlara verildi kadar erkeklerede verilmeli kadın evden kaçıp babasının evine gidip kocaya iftira atıp birde hapse atırıp ozaman o kadına nafaka verilmemeli kadınlar nafaka almak için kocalarına türü oyunlar oynuyor sonra boşanıp başkalarıyla gününü gün ediyor koca buna neyapsın aldıgı nafakayı başkalarıyla yiyor sigortasız çalışıyor kocadan para almak icin evlilik bitince nafakada bitmeli herkes kendi kazandıgıyla yetinmeli nafaka oldu müdetce boşanmalar bitmez nafakaya hayır
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.