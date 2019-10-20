Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminden düşmüyor.

Genel af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar ortaya çıktı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Ekim ayının sonunda Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Bu bağlamda

Meclis'in ilk işi "Yargı Reformu ve Strateji Belgesi" olacak. Ayrıca süresiz nafaka ve erken evlilik konusuna 2'inci ve 3'üncü yargı paketinde yer verilecek. Nafaka ve erken evlilik konuları 2'inci ve 3'üncü paketlerde gündeme gelecek. Hayvan hakları düzenlemesinin kısa süre içerisinde Genel Kurul'a gelmesi hedefleniyor.

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