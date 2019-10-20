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  • 20.10.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 19:21

Son dakika: ve Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara

'ın İdil, Cizre ve ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra ile Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildi.

Dikkat! İki ilimizde eğitime 5 gün ara verildi

ve Mardin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan kapsamında, Şırnak'ın İdil, Cizre ve ilçelerinin sınırındaki 55 köy ve mezra okulu ile Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 21-25 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

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