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  • 17.09.2019 23:37
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 23:53

Son dakika: 'da 25 farklı noktada orman ı

'da Amanos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada orman ı çıktı. 22 farklı noktadaki alevler söndürülürken, 3 farklı noktada devam eden yangına müdahale sürüyor.

Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi. Neden kaynaklandığı bilinmeyen yangınlarda 25 farklı noktada alevler yükseldi.

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