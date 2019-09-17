Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi. Neden kaynaklandığı bilinmeyen yangınlarda 25 farklı noktada alevler yükseldi.
Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi. Neden kaynaklandığı bilinmeyen yangınlarda 25 farklı noktada alevler yükseldi.
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