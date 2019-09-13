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  • 13.09.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 10:30

Orman ı çıkarmaya çalışan terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

Arnavutköy'de orman ı çıkarma hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH)'nde kayıtları bulunan şüphelilerin orman yangını çıkartmak için çalışmalar içinde oldukları bilgisine ulaştı.

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