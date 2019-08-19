İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı
Karabağlar ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını Menderes'in Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı. Bazı vatandaşlar yangını evlerinin bahçelerinde ya da bağlarında gözyaşları içinde izlerken, kimileri de tedbir amacıyla evlerinin etrafını hortumla suladı.
19.08.2019 23:18
- Son Güncelleme: 19.08.2019 23:18
İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında dün başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı.
Havanın kararmasının ardından helikopterle sürdürülen söndürme çalışmalarına ara verilirken, Türkiye'nin birçok kentinden orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler yangın söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.
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