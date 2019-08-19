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İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

Karabağlar ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını Menderes'in Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı. Bazı vatandaşlar yangını evlerinin bahçelerinde ya da bağlarında gözyaşları içinde izlerken, kimileri de tedbir amacıyla evlerinin etrafını hortumla suladı.

19.08.2019 23:18 - Son Güncelleme: 19.08.2019 23:18
İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında dün başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı.

Havanın kararmasının ardından helikopterle sürdürülen söndürme çalışmalarına ara verilirken, Türkiye'nin birçok kentinden orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler yangın söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

Alevler, Menderes'e bağlı Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaşırken, ekipler yerleşim merkeziyle ormanlık alan arasında çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLİYORLAR
Vatandaşlar, yangını evlerinin bahçelerinde ya da bağlarında gözyaşları içinde izlerken, kimileri de tedbir amacıyla evlerinin etrafını hortumla suladı.

İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

Bazı vatandaşlar alevlerin ulaşma riskine karşı bağlarında nöbet tutarak arazözler ve yer ekiplerine yardım etti.

İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

Bahçecik Mahallesi sakinleri ise evlerinin çatılarına çıkarak Kurbalıdere mevkisinde yükselen alevleri izledi.

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