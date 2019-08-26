Terör örgütü PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı terörist grup yayınladıkları bir bildiriyle Türkiye'de ciğerlerimizi yakan orman yangınlarını üstlendi. PKK'nın üstlendiği yangınlardan biri de İzmir'de meydana gelmişti. 2 gün boyunca rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında onlarca hayvan yanarak can vermiş, 500 hektar alan ise kül olmuştu.
BİRÇOK NOKTADA ÇIKAN YANGINLARI ÜSTLENDİLER
Yetkililerin, "sabotaj ihtimalini değerlendiriyoruz" açıklamasının ardından gözler, Muğla ve İstanbul'daki orman yangınlarını üstlenen PKK terör örgütüne çevrilmişti. PKK'nın uzantısı "Ateşin çocukları inisiyatifi" isimli terör örgütü İzmir'deki orman yangını başta olmak üzere Muğla, Kütahya, İstanbul gibi birçok noktada çıkan yangınları üstlendi.
CHP VE HDP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
Gezi Parkı olayları, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi büyük projelerin yapımında sözde çevresel kaygılarla ortalığı birbirine katan ve Kaz Dağları'nı talan etmelerine rağmen çeşitli algı oyunlarıyla üste çıkmaya çalışan CHP ve HDP, PKK'nın yaktığı yüzlerce ormanla gerçekleştirdiği doğa katliamına sessiz kaldı. CHP ve HDP'nin sessizliğe bürünmesi ikiyüzlü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
HEM ÇEVRE HEM İNSAN KATLİAMI!
Geçtiğimiz aylarda PKK'lı teröristler Tunceli'de 8 ve 4 yaşlarındaki 2 kardeşi katletmiş, Ne PKK'nın siyasi ayağı HDP, ne onun ortağı CHP katliama karşı tek kelime dahi etmemişti.
İşte PKK'nin üstlendiği, CHP ve HDP'yi sessizliğe gömen o orman yangınları:
- "24 Ağustos günü Kütahya'nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan
- 24 Ağustos günü Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alan
- 24 Ağustos günü Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alan
- 24 Ağustos günü Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alan
- 22 Ağustos günü Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alan
- 22 Ağustos günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alan
- 19 Ağustos günü Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan
- 18 Ağustos günü İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı
- 18 Ağustos günü İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alan
- 18 Ağustos günü İzmir'in Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge
- 18 Ağustos günü İzmir'in Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde ormanlık alan
- 17 Ağustos günü İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık büyük bir alan
- 12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesinde ormanlık alan ve polis lojmanları
- 11 Ağustos günü İstanbul Pendik'te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan
- 11 Ağustos günü Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alan
- 11 Ağustos günü Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Deliktaş mevkisinde ormanlık alan
- 11 Ağustos günü Antalya'nın Kumluca ilçesi Papaz koyunda 10 hektarlık ormanlık alan
- 11 Ağustos günü Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkisinde geniş bir ormanlık alan
- 10 Ağustos günü Çanakale'nin Eceabat ilçesinde 100 hektarlık ormanlık alan
- 7 Ağustos günü Muğlanın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan
- 4 Ağustos günü İzmir'in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan
- 24 Temmuz günü Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alan
- 23 Temmuz günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan
- 22 Temmuz günü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alan
- 22 Temmuz günü İstanbul'un Şile ilçesinde ormanlık alan
- 21 Temmuz günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 hektarlık ormanlık alan
- 11 Temmuz günü Muğla'nın Fetihiye ilçesinde ormanlık alan"
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