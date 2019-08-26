Terör örgütü PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı terörist grup yayınladıkları bir bildiriyle Türkiye'de ciğerlerimizi yakan orman yangınlarını üstlendi. PKK'nın üstlendiği yangınlardan biri de İzmir'de meydana gelmişti. 2 gün boyunca rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında onlarca hayvan yanarak can vermiş, 500 hektar alan ise kül olmuştu.

BİRÇOK NOKTADA ÇIKAN YANGINLARI ÜSTLENDİLER

Yetkililerin, "sabotaj ihtimalini değerlendiriyoruz" açıklamasının ardından gözler, Muğla ve İstanbul'daki orman yangınlarını üstlenen PKK terör örgütüne çevrilmişti. PKK'nın uzantısı "Ateşin çocukları inisiyatifi" isimli terör örgütü İzmir'deki orman yangını başta olmak üzere Muğla, Kütahya, İstanbul gibi birçok noktada çıkan yangınları üstlendi.

CHP VE HDP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Gezi Parkı olayları, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi büyük projelerin yapımında sözde çevresel kaygılarla ortalığı birbirine katan ve Kaz Dağları'nı talan etmelerine rağmen çeşitli algı oyunlarıyla üste çıkmaya çalışan CHP ve HDP, PKK'nın yaktığı yüzlerce ormanla gerçekleştirdiği doğa katliamına sessiz kaldı. CHP ve HDP'nin sessizliğe bürünmesi ikiyüzlü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

HEM ÇEVRE HEM İNSAN KATLİAMI!

Geçtiğimiz aylarda PKK'lı teröristler Tunceli'de 8 ve 4 yaşlarındaki 2 kardeşi katletmiş, Ne PKK'nın siyasi ayağı HDP, ne onun ortağı CHP katliama karşı tek kelime dahi etmemişti.

İşte PKK'nin üstlendiği, CHP ve HDP'yi sessizliğe gömen o orman yangınları: