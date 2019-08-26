Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.08.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 21:28

Orman larını üstlendi! ve sessizliğe büründü

Terör örgütü ’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” isimli terör grubu yayınladığı bir açıklama ile başta olmak üzere birçok bölgedeki orman larını üstlendi. Bebek katili PKK’nın yaktığı ormanlar üzerinden her fırsatta hükümeti suçlayan ve itiraflar ardından sessizliğe büründü.

PKK üstlendi! CHP ve HDP sessizliğe büründü

Terör örgütü 'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı terörist grup yayınladıkları bir bildiriyle Türkiye'de ciğerlerimizi yakan orman larını üstlendi. PKK'nın üstlendiği yangınlardan biri de 'de meydana gelmişti. 2 gün boyunca rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında onlarca hayvan yanarak can vermiş, 500 hektar alan ise kül olmuştu.

BİRÇOK NOKTADA ÇIKAN YANGINLARI ÜSTLENDİLER
Yetkililerin, "sabotaj ihtimalini değerlendiriyoruz" açıklamasının ardından gözler, Muğla ve İstanbul'daki nı üstlenen PKK terör örgütüne çevrilmişti. PKK'nın uzantısı "Ateşin çocukları inisiyatifi" isimli terör örgütü İzmir'deki orman yangını başta olmak üzere Muğla, , İstanbul gibi birçok noktada çıkan yangınları üstlendi.

CHP VE HDP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
Gezi Parkı olayları, İstanbul Havalimanı ve gibi büyük projelerin yapımında sözde çevresel kaygılarla ortalığı birbirine katan ve 'nı talan etmelerine rağmen çeşitli algı oyunlarıyla üste çıkmaya çalışan ve , PKK'nın yaktığı yüzlerce ormanla gerçekleştirdiği doğa katliamına sessiz kaldı. ve 'nin sessizliğe bürünmesi ikiyüzlü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

HEM ÇEVRE HEM İNSAN KATLİAMI!
Geçtiğimiz aylarda PKK'lı teröristler Tunceli'de 8 ve 4 yaşlarındaki 2 kardeşi katletmiş, Ne PKK'nın siyasi ayağı HDP, ne onun ortağı CHP katliama karşı tek kelime dahi etmemişti.

İşte PKK'nin üstlendiği, CHP ve HDP'yi sessizliğe gömen o orman yangınları:

  1. "24 Ağustos günü Kütahya'nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan
  2. 24 Ağustos günü Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alan
  3. 24 Ağustos günü Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alan
  4. 24 Ağustos günü Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alan
  5. 22 Ağustos günü Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alan
  6. 22 Ağustos günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alan
  7. 19 Ağustos günü Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan
  8. 18 Ağustos günü İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı
  9. 18 Ağustos günü İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alan
  10. 18 Ağustos günü İzmir'in Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge
  11. 18 Ağustos günü İzmir'in Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde ormanlık alan
  12. 17 Ağustos günü İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık büyük bir alan
  13. 12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesinde ormanlık alan ve polis lojmanları
  14. 11 Ağustos günü İstanbul Pendik'te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan
  15. 11 Ağustos günü Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alan
  16. 11 Ağustos günü Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Deliktaş mevkisinde ormanlık alan
  17. 11 Ağustos günü Antalya'nın Kumluca ilçesi Papaz koyunda 10 hektarlık ormanlık alan
  18. 11 Ağustos günü Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkisinde geniş bir ormanlık alan
  19. 10 Ağustos günü Çanakale'nin Eceabat ilçesinde 100 hektarlık ormanlık alan
  20. 7 Ağustos günü Muğlanın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan
  21. 4 Ağustos günü İzmir'in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan
  22. 24 Temmuz günü Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alan
  23. 23 Temmuz günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan
  24. 22 Temmuz günü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alan
  25. 22 Temmuz günü İstanbul'un Şile ilçesinde ormanlık alan
  26. 21 Temmuz günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 hektarlık ormanlık alan
  27. 11 Temmuz günü Muğla'nın Fetihiye ilçesinde ormanlık alan"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriOrman yangınlarını PKK üstlendi! CHP ve HDP sessizliğe büründü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri