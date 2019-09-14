Tarım ve Orman Bakanlığınca, ülke genelinde 24'ü orman, 9'u zirai olmak üzere toplam 33 yangın meydana geldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışmalarla yangınla mücadele ederken, Adana, Mersin ve İzmir'de çıkan zirai yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Balıkesir, Kütahya, Adana, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Amasya, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da yaşanan yangınlara bakıldığında ise İzmir Menemen ve Balıkesir Kepsut'ta meydana gelen yangınlar dışında tümü tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

İzmir'in, Menemen ilçesi Asarlık mevkinde devam eden orman yangınına 24 arazöz, 8 dozer sevk edildi. Yangınla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangın kısmen kontrol altına alındı ve yerleşim yerleri için ise herhangi bir tehdit bulunmuyor.

ÇALIŞMALAR OLUMLU YÖNDE İLERLİYOR

Söndürme çalışmaları devam eden Balıkesir Kepsut'ta ise 10 arazöz, 2 dozerle müdahale sürüyor. Kısmen kontrol altına alınan yangında, söndürme çalışmaları olumlu yönde ilerliyor.

Bugün itibarıyla ülke genelinde 24'ü orman, 9'u zirai olmak üzere toplam 33 yangın meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangınlar nedeniyle yaban hayatının zarara uğraması bizleri derinden üzerken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşamaması da teselli etmektedir. Orman teşkilatı, orman yangınlarını en az zararla ve en kısa sürede söndürmek için tüm imkanlarıyla mücadelesini sürdürmektedir."