Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, gözaltında bulunan 7 şüphelinin akşam saatlerinde kumanyalarını yedikten sonra çeşitli şikayetlerle rahatsızlandıklarını söylemeleri üzerine, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tam teşekküllü hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastanede yapılan kan ve dışkı tahlillerinde herhangi bir zehirlenme belirtisinin olmadığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler, kontrollerinin yapılması ve sağlık durumlarının iyi olduğunu gösterir raporların düzenlenmesini müteakip taburcu edilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.