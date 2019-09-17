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  • 18.09.2019 01:36
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 01:41

ten "yemekten " iddialarına yalanlama

Ankara Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarında, gözaltında bulunan şüphelilerin yedikleri yemekten zehirlendiklerine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Emniyetten o iddialara yalanlama

ten yapılan yazılı açıklamada, gözaltında bulunan 7 şüphelinin akşam saatlerinde kumanyalarını yedikten sonra çeşitli şikayetlerle rahatsızlandıklarını söylemeleri üzerine, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tam teşekküllü hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastanede yapılan kan ve dışkı tahlillerinde herhangi bir belirtisinin olmadığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler, kontrollerinin yapılması ve sağlık durumlarının iyi olduğunu gösterir raporların düzenlenmesini müteakip taburcu edilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.


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