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  • 27.08.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 15:52

Orman yakan 'lılara terörist diyemediler!

’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” isimli terör grubu yayınladığı bir açıklama ile başta olmak üzere birçok bölgedeki orman larını üstlendi. PKK’nın yaktığı ormanlar üzerinden her fırsatta hükümeti suçlayan sol gruplar, yangınları PKK üstlenince sessizliğe büründü. Orman yakanlara terörist diyemeyen "" PKK'lı teröristleri "kürt eylemciler" olarak adlandırdı.

Orman yakan PKK'lılara terörist diyemediler!

Terör örgütü 'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı terörist grup yayınladıkları bir bildiriyle 'de ciğerlerimizi yakan orman larını üstlendi. PKK'nın üstlendiği yangınlardan biri de 'de meydana gelmişti. 2 gün boyunca rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında onlarca hayvan yanarak can vermiş, 500 hektar alan ise kül olmuştu.

BİRÇOK NOKTADA ÇIKAN YANGINLARI ÜSTLENDİLER
Yetkililerin, "sabotaj ihtimalini değerlendiriyoruz" açıklamasının ardından gözler, Muğla ve 'daki orman yangınlarını üstlenen PKK terör örgütüne çevrilmişti. PKK'nın uzantısı "Ateşin çocukları inisiyatifi" isimli terör örgütü İzmir'deki orman yangını başta olmak üzere Muğla, , İstanbul gibi birçok noktada çıkan yangınları üstlendi.



PKK ÜSTLENİNCE DURUM DEĞİŞTİ!
Orman yangınları üzerinden her fırsatta hükümete saldıran ve yangınları gündeminden düşürmeyen , PKK ve sol gruplar, olayı PKK üstlenince sessizliğe büründü.



TERÖRİST DEĞİL "KÜRT EYLEMCİ"
Yangınları PKK üstlenince ikiyüzlü tutumları ortaya çıkanlardan biri de " Portalı" oldu. Sol Haber, PKK'nın üstlendiği orman yangınları haberini "Kürt eylemcilerden orman kundaklama açıklaması" başlığıyla vererek PKK'lılara terörist diyemedi, kürt eylemci dedi!

TAKVİM.COM.TR ÖZEL

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