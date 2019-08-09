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'Yalı'nızca 500 bin lira

’nın incisi yalılar; inanılmaz fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Aylık kirası 500 bin lira olan yalıya bile ilgi var...

'Yalı'nızca 500 bin lira
Sarıyer Yeniköy'deki Erbilginler Yalısı, 100 milyon euroya Katarlı işadamı Abdulhadi Mana A SH Al- Hajri'ye satılmıştı. Fransız sinemasının efsanevi isimlerinden 'nun bile en büyük hayali olan Boğaz'da yaşamak el yakıyor. İstanbul Bebek'te bulunan ve aylık kirası 500 bin lira olan 3 bin metrekarelik yalı da yabancıların ilgisini çekti. Bazı yapımcı şirketlerinin de fiyatta indirim istediği yalı, 2 bin metrekarelik kapalı alanıyla dikkat çekiyor. 'ndaki en ucuz kiralık yalının fiyatı ise 85 bin lira. Emlakçılar, Tarabya'daki marina manzaralı bakımlı bir yalıyı satın almak isteyenlerin 50 milyon doları, kiralamak isteyenlerin ise 250 bin lirayı gözden çıkarmaları gerektiğini söyledi. Recaizade Ekrem Yalısı'nın kiralık bedeli ise 280 bin lira civarında.

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