Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.08.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 17:08

6 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

6 Ağustos 2019 lı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları ! Bazı sigara fiyatlarına zam geldi. British American Tobacco'nun sigaralarına zam yapıldı. Diğer zam yapılan marka ise zam gelen oldu.

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos sigara fiyat listesi... Sigaraya yapılan zam gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Yeni sigara fiyatlarının neler olduğu ise merak konusu. Philip Morris ve British American Tobacco sigaralarına zam yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri6 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri