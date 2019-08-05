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  • 05.08.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:25

sigara zammı olacak mı? 5 Ağustos Camel Slender, White, Brown, Black, Deep Dark Blue fiyatı kaç para?

sigaraları çeşitlerine zam olacak mı? British American Tobacco ve Philip Morris grubunda yer alan sigaralara yapılan 3 TL'lik zam sonrası JTİ grubu içerisinde yer alan Camel markasına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, var mı? Güncel Camel Slender, White, Brown, Black, Deep, Dark Blue sigara fiyatı kaç para? İşte 5 Ağustos Camel sigara fiyatları...

Camel sigara zammı var mı?

Camel güncel sigara fiyatları ne kadar? British American Tobacco ürünleri 3 Ağustos'ta, Philip Morris grubu markaları ise 4 Ağustos'ta 3'er TL zamlandı. Bu gelişmelerin ardından Japon Tobacco International grubu markaları arasında yer alan Camel sigarasına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Camel sigara zammı var mı? Güncel Camel Slender, White, Brown, Black, Deep, Dark Blue sigara fiyatı kaç para? İşte 5 Ağustos Camel sigara fiyatları...

CAMEL SİGARALARINA ZAM VAR MI?

Japon Tobacco International grubu içerisinde yer alan Camel sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Camel sigaralarına zam yapılıp yapımayacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

JTİ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

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