30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'na günler kaldı. Çalışanlar 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını merak etmeye başladılar. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün mü yapılacak? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi nedeniyle Zafer Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Bu bayram günü resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Haftasonu tatili ile birleştirildiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün yapılabilecek.