Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.08.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 17:23

? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün mü yapılacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı büyük coşkuyla kutlanacak. İlk kez Dumlupınar'ın Çal Köyü'nde 1924 yılında kutlanan Zafer Bayramı için hazırlıklar başladı. Vatandaşlar, bu özel günün resmi tatil olup olmadığını araştımaya başladı. Peki, ? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün mü yapılacak?

30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'na günler kaldı. Çalışanlar 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını merak etmeye başladılar. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün mü yapılacak? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi nedeniyle Zafer Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Bu bayram günü resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Haftasonu tatili ile birleştirildiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün yapılabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün mü yapılacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri