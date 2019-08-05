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  • 05.08.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 16:27

'da akılalmaz olay! Hırsızlar polis önce ısırdı sonra biber gazı sıktı

'da otomobil hırsızlığı suçundan aranan ikisi kadın 3 kişi, bir markete düzenlenen opersayonla yakalandı. Operasyon sırasında şüpheliler polise biber gazı sıkıp, ısırarak karşı koymaya çalıştı.

İstanbul'da 7 otomobil hırsızlığı ilgili aranan ikisi kadın 3 kişi, bir markette düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında şüpheliler polise biber gazı sıkıp, ısırarak karşı koymaya çalıştı. Hırsızlık anları ve şüphelilerin polise karşı koymaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İstanbul'da son aylarda meydana gelen 7 ayrı kamyonet hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatan Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini ardından kimliklerini tespit etti.

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