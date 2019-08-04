5 Ağustos Marlboro ne kadar oldu? 2019 Marlboro güncel fiyatı kaç para? İşte Marlboro red ve touch fiyatı. Marlboro ne kadar oldu? En çok tüketilen markalar arasında bulunan Marlboro sigarasının fiyatı merak ediliyor. Sigara fiyatlarındaki değişiklik günün zirvesine oturmuş durumda. Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin ardından sigara fiyatları merakla araştırılıyor. İşte Marlboro ne kadar oldu? 2019 Marlboro güncel fiyatı kaç para? Merak edilen detaylar haberimizde... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.