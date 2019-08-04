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  • 04.08.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 19:18

Muratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark'a var mı? Zam ne zaman gelecek?

nın ardından sigara kullanan vatandaşlar hangi marka sigaralara zam geldiği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Muratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark sigara markalarına zam yapılıp yapılmayacağı da merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Muratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark'a ? İşte 4 Ağustos sigara fiyatları...

Muratti, Parliament ve Marlboro'ya sigara zammı var mı?

3 Ağustos tarihinden itibaren bazı sigara markalarına yapılan zamlarla birlikte sigara kullanan pek çok vatandaş arama motorlarında sigara fiyatları konusunda araştırmalar yapıyor. Muratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı merak konusu. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Parliament ve Murattı grubuna zam geleceği konuşuluyor. Peki, yapılan zamlar hangi marka sigaraları kapsıyor? İşte zam gelen sigara markaları...

MURATTİ, PARLİAMENT VE MARLBORO'YA SİGARA ZAMMI VAR MI?

Sosyal medyada dolaşan bilgiye göre, Parliament ve Murattı markalarına 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 TL zam yapılacağı iddia ediliyor.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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