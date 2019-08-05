3 Ağustos tarihinden itibaren bazı sigara markalarına yapılan zamlarla birlikte sigara kullanan pek çok vatandaş arama motorlarında sigara fiyatları konusunda araştırmalar yapıyor. Muratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı merak konusu. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Parliament ve Murattı grubuna zam geleceği konuşuluyor. Peki, yapılan zamlar hangi marka sigaraları kapsıyor? İşte zam gelen sigara markaları... Sosyal medyada dolaşan bilgiye göre, Parliament ve Murattı markalarına 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 TL zam yapılacağı iddia ediliyor.