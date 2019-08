18 yaşındaki teyze ve 5 yaşındaki yeğen kucak kucağa yandı. Korkunç olay önceki gün Balıkesir'de yaşandı. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün, kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede aracı sardı. 1'i çocuk 5 kişi yanarak can verdi. 15 kişi de yaralandı. Huzeyfe Yavuz (5) ve teyzesi Özlem Yılmaz'ın (18) birbirine sarılarak öldükleri anlaşıldı. Kız kardeşi ve evladını yolculuk ettiği aynı otobüste kaybeden anne Saniye Yılmaz yangının çıkmasının ardından otobüsün camını kırdı. Oğlunu dışarıya sarkıtmak istedi. Ancak alacak kimseyi bulamadı. Bu sırada annesinin elini bırakan küçük çocuk bir anda dumanın arasında kayboldu. Teyze Özlem Yılmaz, yeğenini bulabilmek için koridorda orta alana doğru ilerledi. Bir süre sonra Huzeyfeye ulaşan genç kız, yeğenini kucakladı. Şoför otobüsün orta kapısını açtı. İçeriye dolan hava ile birlikte otobüs birden alev aldı. Teyze ve yeğen yanarak can verdi. Cesetlerinin birbirlerine sarılmış halde oldukları öğrenildi. Öte yandan N.D. (48) ve ikinci şoför H.H. (41) tutuklandı.

