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  • Son Güncelleme: 03.08.2019 18:47

Son dakika: 'deki otobüs ıyla ilgili flaş gelişme: 2 şoför tutuklandı

Son dakika haberine göre 'de 1'i çocuk 5 yolcunun hayatını kaybettiğini yolcu otobüsündeki la ilgili 2 şoför tutuklandı. Balıkesir'in İvrindi ilçesinde hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında, 2'si çocuk, 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralanmıştı.

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