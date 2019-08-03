Son dakika: Balıkesir'deki otobüs yangınıyla ilgili flaş gelişme: 2 şoför tutuklandı
Son dakika haberine göre Balıkesir'de 1'i çocuk 5 yolcunun hayatını kaybettiğini yolcu otobüsündeki yangınla ilgili 2 şoför tutuklandı. Balıkesir'in İvrindi ilçesinde hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında, 2'si çocuk, 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralanmıştı.
Son dakika haberine göre Balıkesir'de 1'i çocuk 5 yolcunun hayatını kaybettiğini yolcu otobüsündeki yangınla ilgili 2 şoför tutuklandı.
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