Otobüs yolculuğu faciayla bitti. Olay dün Balıkesir'de meydana geldi. Kamil Koç firmasına ait N.D. kullandığı otobüsün arka kısmında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede, içinde 34 yolcusu ve 3 personeli bulunan aracı sardı. Tam bir can pazarı yaşanırken, yolcular kendilerini dışarı attı. İtfaiye, yangını söndürdü. Korkunç olayda 2'si çocuk, 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye kaldırıldı. Şoförün ve muavinin verdiği ifadede yangının kahve makinesinden çıktığı iddia edildi.
Yaralı yolculardan biri "21 numaralı koltukta oturuyordum. Annemle kardeşim 27 ve 28 numarada tam orta kapının yanında oturuyordu. Bir anda orta kapının orada ateş topu gibi bir şey oluştu. Sonra şoför durdu kapılar açıldı. Fakat yangın tüpüyle müdahale edilmedi. Yangın tüpü yoktu yani. Annem Fatma Kızılgöz 80 yaşındaydı benim annem içeride kaldı. Kardeşimi de zor kurtardık. Hortumla müdahale çok zor oldu koca otobüs gözümüzün önünde yandı ve annem içerisindeydi korkunç bir şeydi" dedi.
Alevle kısa sürede tüm otobüsü sardı. Can pazarının yaşandığı olayda, vatandaşlar büyük panik yaşandı. Bazıları baygınlık geçirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.