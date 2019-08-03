yolculuğu faciayla bitti. Olay dün Balıkesir 'de meydana geldi.firmasına aitkullandığı otobüsün arka kısmında yangın çıktı.Tam bir can pazarı yaşanırken, yolcular kendilerini dışarı attı.Korkunç olaydaçocuk,yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı.Şoförün ve muavinin verdiği ifadede yangının kahve makinesinden çıktığı iddia edildi.

Yaralı yolculardan biri "21 numaralı koltukta oturuyordum. Annemle kardeşim 27 ve 28 numarada tam orta kapının yanında oturuyordu. Bir anda orta kapının orada ateş topu gibi bir şey oluştu. Sonra şoför durdu kapılar açıldı. Fakat yangın tüpüyle müdahale edilmedi. Yangın tüpü yoktu yani. Annem Fatma Kızılgöz 80 yaşındaydı benim annem içeride kaldı." dedi.Alevle kısa sürede tüm otobüsü sardı. Can pazarının yaşandığı olayda, vatandaşlar büyük panik yaşandı. Bazıları baygınlık geçirdi.