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  • 03.08.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 11:41

Yanan yolcu otobüsünde ını yitirenlerin kimlikleri belli oldu

'de dün yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Otobüsün yanmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yanan otobüste yaşamını yitirenlerin adları belli oldu

-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, Sivas Yıldızeli nüfusuna kayıtlı Fatma Kızılöz (81), Bursa Kestel nüfusuna kayıtlı Özlem Yılmaz (17), Çanakkale Gelibolu nüfusuna kayıtlı İlhan Adalı (71), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Huzeyfe Yavuz (5) ve Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı Sibel Akkaya (56) hayatını kaybetti.

Yanan otobüsün şoförleri Nihat Demir (48) ve Hüseyin Hakkıoğlu'nun (41) gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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