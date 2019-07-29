İstanbul'da meydana gelen iğrenç olay, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yaşandı. 35 yaşındaki şüpheli Kenan T., 20 yaşındaki müştekiyi taciz etti. Bu sırada pantolonunun önü ıslanan şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelinin mahkemedeki skandal ifadeleri ise pes dedirtti.
Metrobüste yeni taciz vakası! Çığlık atarak kurtuldu
İstanbul'da yaşanan olayda, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yeni bir taciz vakası meydana geldi. 35 yaşındaki tacizci Kenan T., 20 yaşındaki genç bir kadını taciz ederken çevredekilerin dikkati sayesinde yakalandı.
- Yürekleri yakan haber! Henüz 7 aylıktı
- Başıboş eşek faciaya neden oldu!
- Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.