Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.07.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 11:29

Metrobüste yeni taciz vakası! Çığlık atarak kurtuldu

'da yaşanan olayda, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yeni bir taciz vakası meydana geldi. 35 yaşındaki tacizci Kenan T., 20 yaşındaki genç bir kadını taciz ederken çevredekilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Metrobüste yeni taciz vakası! Çığlık atarak kurtuldu

İstanbul'da meydana gelen iğrenç olay, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yaşandı. 35 yaşındaki şüpheli Kenan T., 20 yaşındaki müştekiyi taciz etti. Bu sırada pantolonunun önü ıslanan şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelinin mahkemedeki skandal ifadeleri ise pes dedirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMetrobüste yeni taciz vakası! Çığlık atarak kurtuldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri